«Союз» с роботом FEDOR пристыковался к МКС со второй попытки

Вторая попытка стыковки «Союз МС-14» с МКС оказалась успешной. На борту «Союза» находится человекоподобный робот FEDOR, сообщает DW.

Непилотируемый российский космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR на борту рано утром во вторник, 27 августа, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об успешной стыковке сообщило американское космическое агентство NASA.

Ранее, 24 августа, первая попытка стыковки не удалась. По сообщениям NASA, проблемы были вызваны сбоем в работе системы автоматической стыковки «Курс». После этого корабль был отведен на безопасное расстояние в 300 метров

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым российским андроидным механизмом на МКС. В будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Его планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.