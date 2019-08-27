ЕСПЧ оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за арест и смерть Сергея Магнитского

Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и гибель бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает Радио Свобода.

Суд признал, что власти России нарушили право Магнитского на справедливое правосудие, жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти.

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