Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»

Российский газопровод «Турецкий поток» запустят в работу до конца 2019 года. Об этом на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин, передают росСМИ.
По его словам, российский газ по «Турецкому потоку» начнет поступать до конца 2019 года.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности „Турецкого потока“ за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — заявил Путин.
Напомним, весной сроки запуска газопровода называли представители консорциума «Турецкий поток». Отметим, по состоянию на май 2019 уже было завершено строительство морского участка, и стороны приступили к испытанию устойчивости и безопасности новой магистрали.
«Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Этот проект позволит стать Турции газовым хабом для повышения объемов поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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