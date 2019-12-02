Войти
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
позиция
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа
резонанс
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

Путин поедет лично запускать «Турецкий поток»

643
Путин поедет лично запускать «Турецкий поток»

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана намечена на 8 января, в этот же день будет дан старт «Турецкому потоку». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Да, действительно на эту дату готовятся контакты двух президентов. Главная тема поездки — открытие «Турецкого потока», — заявил он.

Песков добавил, что лидеры также могут использовать возможность для обсуждения других тем, в том числе С-400 и ситуации в Сирии, как сообщала ранее администрация Эрдогана.

Напомним, ранее президент Турции на церемонии открытия газопровода TANAP 30 ноября анонсировал запуск «Турецкого потока» 8 января в Стамбуле.

Читайте также: Зеленский в интервью западным СМИ рассказал о решении конфликта на Донбассе

«Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая из них будет поставлять газ в Турцию, а вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Владимир Путин, Турецкий поток
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 декабря 2019
Воскресенье, 1 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016