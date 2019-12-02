Путин поедет лично запускать «Турецкий поток»

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана намечена на 8 января, в этот же день будет дан старт «Турецкому потоку». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Да, действительно на эту дату готовятся контакты двух президентов. Главная тема поездки — открытие «Турецкого потока», — заявил он.

Песков добавил, что лидеры также могут использовать возможность для обсуждения других тем, в том числе С-400 и ситуации в Сирии, как сообщала ранее администрация Эрдогана.

Напомним, ранее президент Турции на церемонии открытия газопровода TANAP 30 ноября анонсировал запуск «Турецкого потока» 8 января в Стамбуле.

«Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая из них будет поставлять газ в Турцию, а вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.