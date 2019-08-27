Шуфрич возглавит комитет по свободе слова

Избранный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова. Об этом заявил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Шуфрич возглавит комитет по вопросам свободы слова. Заместителем главы будет Алена Шкрум, секретарем — Сергей Швец.