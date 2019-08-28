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Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона, - эксперт

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Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона, - эксперт

Снижение цены на газ для Луганской ТЭС — единственная возможность обеспечить регион светом и теплом в условиях блокады поставок угля Россией. Об этом заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передают Українські Новини.

«Проблема с обеспечением электроэнергией Луганской области должна решаться на государственном уровне. И это не проблема ДТЭК или иных частных компаний, это проблема отношений Украины и России. Станция работает на антраците. С 2017 года антрацита на территории, подконтрольной правительству Украины нет. Нет и подъездов к станции с территории Украины. Уголь возят с России. Понятно, что это риск. Поэтому с 2017 года муссируется как тема строительства железной ветки на станцию, так и тема строительства подстанции Кременная, которая бы увеличила перетоки электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины в Луганскую область. Но никто проблему не хотел решать, и сейчас жители Луганской области предоставлены по сути сами себе», — заявил Гаврилечко.

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По его мнению, когда с 1 июня Россия перекрыла поставки угля и станция вынужденно перешла на газ, который значительно дороже, правительство приняло единственно верное решение — снизить цену на газ для Луганской ТЭС.

«В данной ситуации Гройсман принимает единственное правильное решение — снизить цену на газ для станции. Временно, до разблокирования поставок. Главное, что люди будут со светом и теплом. А еще и с водой, потому что если станция остановится — то перестанут работать насосы, да и все системы жизнеобеспечения накроются медным тазом», — подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт также раскритиковал последовавшую после этого отмену решения правительства, отметив, что альтернативы введению спеццены на газ для Луганской ТЭС нет. В противном случае регион будет полностью парализован.

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«Но вдруг потом случается невероятное — правительство отменяет решение о снижении цены. Мотивирует это тем, что ситуацию можно решить без снижения цены и просто достроив дополнительные линии. Но строительство подстанции Кременной, которая может дать допмощности, закончится в мае 2020 года. Денег же на газ по-прежнему нет — раз нет Постановления Кабмина. Значит, станция не сможет его закупать. И как итог — жители региона останутся без света и тепла. Подарили надежду и сразу же забрали. Снижение цены на газ — это единственное решение для спасения региона. Альтернативы решению Кабмина по снижению цены нет», — подчеркнул Гаврилечко.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставок антрацита на ТЭС с территории России. С 27 августа для экономии газа Луганская теплоэлектростанция перешла на работу одним энергоблоком.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 14 августа заявил, что государство в порядке чрезвычайной ситуации снижает цену на газ для Луганской ТЭС, поскольку если газ будет поступать по коммерческой цене, то стоимость электроэнергии для жителей области возрастет в несколько раз. 15 августа правительство инициировало отмену этого решения. Одновременно НЭК «Укрэнерго» поручено ускорить реализацию проекта строительства в области второй линии энергообеспечения.

Луганская ТЭС, Юрий Гаврилечко, цены на газ
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