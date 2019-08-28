«Укрэнерго» подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ 27 августа уведомило РФ о передаче в арбитраж требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению НЭК, следующим шагом будет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения спора.
„Укрэнерго“ требует компенсации за нарушение Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций „Укрэнерго“ в Крыму и нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту», — отмечается в сообщении.
В НЭК напомнили, что в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные уведомления «Укрэнерго» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций с представителями России для разрешения спора путем переговоров, но российская сторона не предоставила ответа.
«В связи с этим 27 августа 2019 года „Укрэнерго“ передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ)», — резюмировали в компании.
Как сообщалось, интересы «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.
Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как «Укрнафта», «Стабил», Yukos Capital.
По предварительным оценкам «Укрэнерго», только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.
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