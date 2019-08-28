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Правоохранители игнорируют факт покупки российского угля госкомпанией в фирмы-однодневки, потому что это интерес Коломойского, - Трохимец

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Правоохранители игнорируют факт покупки российского угля госкомпанией в фирмы-однодневки, потому что это интерес Коломойского, - Трохимец

Государственная компания «Центрэнерго» будет покупать российский уголь в фирмы-однодневки, но правоохранительные органы на это никак не реагируют. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

«Не успели утихнуть страсти вокруг „Роттердам +“, которые постоянно подогревает представитель Президента Андрей Герус, как рынок энергетики всколыхнула новая сенсация — государственный оператор тепловых электростанций „Центрэнерго“ будет закупать „русский“ уголь у фирмы-однодневки. Причем странным образом бенефициар поставщика на 400 млн грн — один из менеджеров компании, входящей в группу „Приват“ олигарха Коломойского», — написал Трохимец.

Эксперт обратил внимание, что во времена президента Порошенко государственная компания не покупала российский уголь, который на самом деле может оказаться углем с оккупированных Россией украинских территорий. Он также считает, что соглашение «Центрэнерго» на покупку угля не заинтересовала правоохранительные органы, поскольку она связана с интересами олигарха Игоря Коломойского.

"Во времена Порошенко государственное "Центрэнерго"российский уголь не покупало. И существует высокая вероятность, что на самом деле это никакой не российский уголь, а едет он с ЛНР/ДНР. О чем указывают источники в СМИ. То есть государственные управленцы наплевали на войну, на людей, которые ежедневно погибают в Донбассе. Им только бы обеспечить прибыль своему новому хозяину. И что-то молчит Герус! И НАБУ не бежит ни к кому с подозрениями! СБУ никак не реагирует! И Баканов никому не звонит! Все правильно — ведь это дружественный бизнес Игоря Коломойского", — отметил Трохимец.

Напомним, ранее Независимый профсоюз горняков Украины обращалась к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса. По обнародованной СМИ информации, «Центрэнерго» подписало контракт на 400 млн гривен с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной только в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. гривен.

Как сообщалось, на прошлой неделе состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, где оказалось, что уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам +», дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.

Центрэнерго, уголь, Александр Трохимец
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