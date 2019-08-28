Из-за обстрела боевиков закрыли «Майорское»

Контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» временно прекратил работу из-за обстрела боевиков в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка — Бахмут», сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

«28 августа, в 12.25 ч. противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора „Горловка — Бахмут“. Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы...

Учитывая то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ „Майорское“ до особого распоряжения», рассказали в пресс-службе.

В ООС отметили, что так называемые «администрации» и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня.

Сообщается, что обстрел поставил под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ «Майорское».

Пограничникам ООС удалось обезопасили гражданских на территории КПВВ и неподалеку.