Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины, - нардеп от "Слуги народа" Яременко

Кандидатура внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны, заявляет нардеп Богдан Яременко («Слуга народа»).
Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, после заседания будущей парламентской фракции «Слуги народа» в четверг, отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: «Загороднюк, Андрей Загороднюк».
Андрей Загороднюк — экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года — общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.
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