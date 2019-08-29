«Газпром» заплатил 345 млн долларов в рамках спора с «Нафтогазом»

Российский газовый монополист «Газпром» заплатил 345 млн долларов в рамках судебного спора по исполнению решения Стокгольмского арбитража о выплатах НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в квартальной отчетности, размещенной на сайте компании.
Как отмечается в документе, оспечительные платежи на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в общем размере 345 млн долл. США внесены в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.
В июне 2018 года, Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского «Газпрома» по просьбе НАК «Нафтогаз Украины».
В июле 2019 года коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российский «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда как гарантию выполнения требований суда.
Также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза», или согласование суда для получения таких средств, сообщили в НАК.
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