«Газпром» заплатил 345 млн долларов в рамках спора с «Нафтогазом»

Российский газовый монополист «Газпром» заплатил 345 млн долларов в рамках судебного спора по исполнению решения Стокгольмского арбитража о выплатах НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в квартальной отчетности, размещенной на сайте компании.

Как отмечается в документе, оспечительные платежи на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в общем размере 345 млн долл. США внесены в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

В июне 2018 года, Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского «Газпрома» по просьбе НАК «Нафтогаз Украины».

В июле 2019 года коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российский «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда как гарантию выполнения требований суда.

Также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза», или согласование суда для получения таких средств, сообщили в НАК.