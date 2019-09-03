Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

Население Украины в августе 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 424 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в августе чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была на уровне 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, официальный курс доллара за август вырос на 0,58% с 2508,552 грн за 100 долларов на 31 июля до 2523,23 грн за 100 долларов на 31 августа.

При этом курс официальный курс снизился на 0,15% с 2798,039 грн за 100 евро на 31 июля до 2793,72 грн за 100 евро на 31 августа.