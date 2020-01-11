НБУ расширил возможности банков для покупки-продажи валюты

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков — до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.
По оценкам НБУ, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года не повлекло отрицательных эффектовдо валютного рынка и не увеличило давление на гривну. «Наоборот, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшению курсовой волатильности», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, в течение прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний.
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