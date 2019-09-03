Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

Совет судей Украины созвал XVII внеочередной съезд судей, который состоится 29-30 октября 2019 года.

Как сообщил Совет судей в прессе, на обсуждение съезда вынесены вопросы избрания трех судей Конституционного Суда Украины, двух членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).

Съезд также рассмотрит информацию органов судейского самоуправления об их деятельности.