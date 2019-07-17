Войти
Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех
дружба народов
Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех
Гройсман обещает в 2020 году минимальную зарплату в 5,5 тысяч гривен
позиция
Гройсман обещает в 2020 году минимальную зарплату в 5,5 тысяч гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех

370
Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех из Российской Федерации и оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в РФ украинских моряков.

«Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я — с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории», — сказал он в интервью «Откровенно с президентом», показанном в эфире ряда телеканалов в среду.

Читайте также: Зеленский заявил, что западные партнеры были против его звонка Путину

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, — подчеркнул Зеленский.

Владимир Путин, обмен пленными, Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016