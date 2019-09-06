Volkswagen переделал легендарный «Жук» в электрокар

Компания Volkswagen Group Components и фирма eClassics разработали полностью электрическую версию классической модели Beetle. Премьера автомобиля, «близкого к серийному», состоится 10 сентября на Франкфуртском автосалоне.

В конструкции Volkswagen e-Beetle использовали компоненты Volkswagen e-Up!, в том числе блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 36,8 кВт•ч и электромотор, развивающий 82 лошадиные силы. Батареи, установленные в днище автомобиля, обеспечивают запас хода в 200 км и совместимы с системой быстрой подзарядки.

Масса электрокара, получившего усиленное шасси и новые тормозные механизмы, составила 1280 килограммов.

Volkswagen e-Beetle способен ускоряться с места до 50 км/ч за 4 сек., а до 80 км/ч — чуть более чем за 8 секунд. Максимальная скорость автомобиля составила 150 км в час.

В Volkswagen пока не говорят о возможности запуска в серию подобного автомобиля. При этом в компании отмечают, что готовы разработать электрические версии других классических машин, в том числе спорткара Porsche 356.

При этом в дальнейших проектах немцы могут использовать компоненты платформы MEB, разработанной для электрических автомобилей следующего поколения.