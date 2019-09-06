Депутаты хотят проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу с требованием проверить работу Министерства здравоохранения в 2016-2019 гг.
Как написал на своей странице в Фейсбук глава комитета Михаил Радуцкий, обращение комитета готовится «по инициативе профильных ассоциаций».
«Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я как председатель комитета совместно с фракцией „Слуга народа“ и коллегами по комитету хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкий в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения», — написал Радуцкий.
Он также сообщил, что инициировал разработку законопроекта «о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения».
«Обращаюсь к профильным ассоциациям врачей, производителей, пациентов, экспертам с просьбой предоставить свои предложения. На основе ваших предложений будет разработан законопроект о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте», — написал Радуцкий.
Как сообщалось, Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года возглавляла Уляна Супрун.
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