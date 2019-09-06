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Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

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Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Выбрать опцию «не показывать никому мой номер телефона» можно было и ранее. При этом мессенджер отмечал, что номер будет доступен в самом Telegram тем пользователям, которые сохранили его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности. Ее расширенная версия позволяет скрыть номер ото всех пользователей, в том числе внесших его в список контактов.

Помимо этого в мессенджере добавилась опция, с помощью которой пользователь может ограничить круг лиц, которые смогут найти его по номеру телефона.

«Группы в Telegram все чаще используются для общения пользователей, которые подвергаются притеснению, — отмечает мессенджер. — Мы считаем, что все люди имеют право выражать свое мнение и общаться в частном порядке».

О появлении в Telegram возможности полностью скрывать номера телефонов сообщило Reuters. По данным агентства, обновление было разработано с учетом массовых протестов в Гонконге. Протестующие, которые координируют свои действия в мессенджере, были обеспокоены, что власти могут воспользоваться общей базой номеров, добавить их в список контактов и затем найти в протестных чатах.

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Команда мессенджера зафиксировала, что власти Гонконга или материкового Китая могли загрузить базу номеров, чтобы установить личности пользователей, сообщал источник агентства. Воспользовалась ли этой тактикой полиция, чтобы идентифицировать пользователей, не сообщалось.

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Пятница, 6 сентября 2019
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