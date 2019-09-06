Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Выбрать опцию «не показывать никому мой номер телефона» можно было и ранее. При этом мессенджер отмечал, что номер будет доступен в самом Telegram тем пользователям, которые сохранили его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности. Ее расширенная версия позволяет скрыть номер ото всех пользователей, в том числе внесших его в список контактов.

Помимо этого в мессенджере добавилась опция, с помощью которой пользователь может ограничить круг лиц, которые смогут найти его по номеру телефона.

«Группы в Telegram все чаще используются для общения пользователей, которые подвергаются притеснению, — отмечает мессенджер. — Мы считаем, что все люди имеют право выражать свое мнение и общаться в частном порядке».

О появлении в Telegram возможности полностью скрывать номера телефонов сообщило Reuters. По данным агентства, обновление было разработано с учетом массовых протестов в Гонконге. Протестующие, которые координируют свои действия в мессенджере, были обеспокоены, что власти могут воспользоваться общей базой номеров, добавить их в список контактов и затем найти в протестных чатах.

Команда мессенджера зафиксировала, что власти Гонконга или материкового Китая могли загрузить базу номеров, чтобы установить личности пользователей, сообщал источник агентства. Воспользовалась ли этой тактикой полиция, чтобы идентифицировать пользователей, не сообщалось.