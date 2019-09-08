В Конгрессе США обвинили военных в сокрытии информации по НЛО

Член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер (республиканец от штата Северная Каролина) обвинил ВМС страны в сокрытии информации о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщила газета Politico.

Старший республиканец подкомитета по разведке и борьбе с терроризмом Уокер еще в июле написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру, в котором интересовался, какие попытки предпринимает командование ВМС, чтобы расследовать контакты с НЛО, и разработали ли какие-либо иностранные или коммерческие предприятия новые технологии, объясняющие такого рода случаи. Законодатель также потребовал предоставить «вещественные доказательства» контактов. Заместитель министра Томас Модли в письме от 31 июля ответил конгрессмену, что ВМС «очень серьезно относятся к этим сообщениям и продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать».

Тем не менее Уокер сообщил газете, что разочарован явным нежеланием ВМС делиться данными о летательных аппаратах, которые могут представлять опасность для ВС США.

В конце июня Politico сообщила, что Пентагон провел для нескольких американских сенаторов засекреченный брифинг о контактах ВМС с НЛО. Они были проведены через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он также был проинформирован о подобных контактах. «У меня была одна очень короткая встреча по этому вопросу, — рассказал он в интервью телеканалу ABC — Но люди говорят, что видят НЛО. Верю ли я в это? Не особо».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ВМС США разработали новый порядок сбора и анализа информации о случаях, когда американские военнослужащие наблюдали неопознанные летающие объекты. Выработанные правила, которые касаются прежде всего пилотов американских ВМС, разглашаться не будут. В штабе ВМС это решение обосновали стремлением прежде всего сохранить в тайне сведения о тех или иных военных операциях США, в ходе которых могут происходить контакты с предполагаемыми НЛО.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того, как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.