Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского

НАБУ действует в интересах Игоря Коломойского, фабрикуя дело по формуле «Роттердам +», от внедрения которой олигарх потерял миллиарды, и закрывая глаза на его схемы в «Центрэнерго». Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

«Продолжается неприкрытое сотрудничество НАБУ и Коломойского. Проявилось это в оперативном признании со стороны НАБУ жертвами „Роттердама+“ очередного активиста группы „Приват“ с Днипра, который в последнее время специализировался на критике мэра Филатова и освещения пари со строительством моста. Сделано это для маскировки бездоказательности уголовного производства. А еще чуть раньше НАБУ уже оправдывалось за содействие Коломойского из-за истребования у государственного Приватбанка чувствительных юридических материалов для представления в иностранных судах — Вряд ли для усиления позиции государства...», — написал Волк.

Экс-глава НКЭКУ отметил, что в то же время, правоохранительные органы не обращают внимание на преступную схему, выстроенную Коломойским в госкомпании «Центрэнерго», которая закупает уголь у компаний, связанных с олигархом, по завышенной цене, дороже чем по формуле «Роттердам+», и продает произведенную электроэнергию предприятиям группы «Приват» по заниженным тарифам. Чем наносит ущерб государству.

«Центрэнерго» под руководством менеджмента Коломойского «с отвращением», но покупает уголь по цене дороже «Роттердам+» в компаний, аффилированных с Коломойским, а вот продает в ущерб государству на пользу промышленных предприятий «Привата», — отметил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу «Роттердам+».

Ряд экспертов высказали мнение, что Коломойский построил преступную схему в «Центрэнерго» и зарабатывает, паразитируя на госкомпании. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании «Центрэнерго». По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.