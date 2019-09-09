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Fitch обнародовало прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

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Fitch обнародовало прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Международное рейтинговое агентство Fitch после хорошего показателя роста ВВП Украины во втором квартале этого года 4,6% ожидает роста экономики страны в целом по итогам этого года на 3,4%, которые отразят высокий внутренний спрос и экспорт, драйвером которого выступает агросектор (в особенности, пшеница).

«В 2020 году рост будет несколько более умеренным (3,2%) из-за снижения потребительского импульса, нормализации показателей в сельскохозяйственном секторе и некоторых побочных эффектов от сокращения объемов транспортировки газа», — указано в сообщении Fitch о повышении рейтинга Украины с «B-» до «B» с позитивным прогнозом.

Агентство ожидает, что неспособность достичь соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» повлияет на экспорт услуг, но не приведет к дефициту энергии.

Fitch не ожидает ни краткосрочного урегулирования, ни дестабилизирующей эскалации конфликта с Россией на востоке Украины.

По мнению рейтингового агентства, укрепление основ политики Украины обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, подкрепленное гибкостью обменного курса, приверженностью НБУ своему целевому уровню инфляции (5% +/- 1% в 2020 году) и умеренным фискальным дисбалансом. Fitch ожидает, что средняя инфляция снизится до 8,5% в 2019 году и до 5,7% в 2021 году, что немного выше 5% — текущей медианы для стран с рейтингом «B».

Эксперты агентства считают, что у НБУ есть большое пространство в 2019-2020 годах для снижения учетной ставки с нынешних 16,5% до среднесрочного равновесного уровня реальных ставок в 3%. «Поддержание финансового надзора НБУ и независимости денежно-кредитной политики является ключом к удержанию его авторитета», — подчеркивает агентство.

Оно указывает, что гибкость обменного курса, продолжающийся приток капитала, хотя и более медленными темпами, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренный внешний дисбаланс уменьшают краткосрочное давление на международные резервы. Fitch напоминает, что несмотря на значительные выплаты по долгам, внутреннюю политическую неопределенность и нестабильность на развивающихся рынках, Нацбанк Украины с начала года приобрел $3,2 млрд. Рейтинговое агентство прогнозирует, что международные резервы Украины в этом году увеличатся на $1 млрд — до $21,8 млрд, а в следующем году — до $22,4 млрд. Тем не Fitch указывает, что такой их уровень соответствует 2,9 месяцам текущих внешних платежей (CXP), тогда как в среднем для стран с рейтингом «B» этот показатель составляет 3,4.

Фискальные риски, связанные с годом выборов, не материализовались, отмечает агентство. Оно ожидает, что совокупный дефицит госбюджета Украины достигнет 2,1% ВВП в 2019 году и в среднем 2,3% ВВП в 2020-2021 годах.

Что касается дефицита текущего счета, то Fitch прогнозирует его умеренный рост с 2,5% ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что отражает снижение платы за транзит газа (по оценкам, $2,8 млрд в 2018 году), поскольку срок действия текущего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. Ожидается, что трубопровод Nord Stream-II будет введен в действие, что приведет к сокращению объемов транспортировки через Украину, хотя и с некоторой задержкой, указано в отчете. Fitch не ожидает быстрого увеличения притока ПИИ, но полагает, что продолжающийся приток нерезидентов на рынок ОВГЗ, официальное кредитование и суверенный выпуск помогут Украине удовлетворить свои потребности во внешнем финансировании.

Согласно отчету, потребности Украины во внешнем финансировании (дефицит текущего счета плюс амортизация в государственном и частном секторах) останутся высокими, составив 69% и 75% международных резервов в 2020-2021 годах. Амортизация внешнего государственного долга возрастает до $4,8 млрд в 2020 году и $4,6 млрд в 2021 году с $4,3 млрд в 2019 году, в том числе выплаты по еврооблигациям в среднем составят $2,4 млрд в 2020-2021 годах.

«Постоянное взаимодействие с МВФ является ключом к получению официальных выплат от ЕС, потенциальному новому многостороннему финансированию и доступу на внешние рынки», — считает Fitch.

По данным агентства, в настоящее время правительство держит $2,7 млрд в иностранной валюте и 62 млрд грн в гривне, что обеспечивает кратковременную гибкость.

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По мнению Fitch, новая программа с МВФ, вероятно, будет включать структурные маяки, включая законодательство по усилению надзора за финансовым сектором (закон о «сплите»), развитие рынка сельскохозяйственных земель, постоянный прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и установление рыночного ценообразования на внутреннем рынке газа. Риски для программы обусловлены слабым послужным списком Украины в завершении предыдущих программ, потенциально негативными судебными решениями, которые приводят к отмене реформ, например, в отношении ПриватБанка, возможными политическими разногласиями или влиянием все еще мощных корпоративных интересов. Пока же Fitch считает, что связи между новой администрацией и олигархом и экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским и связанные с этим риски не помешают новой программе с МВФ и реализации структурных реформ.

ВВП, Fitch Ratings
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