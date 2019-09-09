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Стадион «Черноморец» в Одессе снова выставили на аукцион

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Стадион «Черноморец» в Одессе снова выставили на аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повторно выставил на голландский аукцион нежилые здания центрального стадиона «Черноморец» по ул.Маразлиевская, 1/20 в Одессе за 733,2 млн грн.

Согласно сообщению на сайте ФГВФЛ, аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного Имэксбанка, в состав которых входит стадион, состоится 26 сентября 2019 года. Организатор торгов — ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн».

Лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом, — 80,3 тыс. кв. м.

Стадион «Черноморец» включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

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Как сообщалось, стартовая цена реализации этого пула активов — 733,25 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

ФГВФЛ, Черноморец
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