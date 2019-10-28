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Фонд гарантирования рассчитывает 14 ноября продать стадион «Черноморец» в Одессе

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Фонд гарантирования рассчитывает 14 ноября продать стадион «Черноморец» в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на успешное проведение назначенного на 14 ноября повторного голландского аукциона по продаже центрального стадиона «Черноморец» в Одессе.

«Следующие торги по стадиону „Черноморец“ назначены на 14 ноября. При этом у нас есть основания рассчитывать, что они будут успешными, так как уже есть реальные заинтересованные в покупке участники», — сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» глава ФГВФЛ Светлана Рекрут в кулуарах восьмого Украинского банковского форума The Banking 50 в Киеве.

По ее словам, в портфеле Фонда осталось всего несколько крупных объектов недвижимости на продажу.

«У нас есть большой офисный центр в Одессе по ул.Гагарина и ул.Тараса Шевченко. Есть пока стадион „Черноморец“ — самый большой объект недвижимости в нашем портфеле, и еще несколько офисных зданий в Киеве — на Дружбы народов (офис Дельта Банка), помещение банка „Надра“ и несколько менее значимых офисных объектов. Но в целом все знаковые крупные рыночные объекты недвижимости проданы, и это логично, ведь все банки уже фактически проходят завершение процедуры ликвидации», — пояснила глава ФГВФЛ.

Согласно сообщению на сайте Фонда, аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного АО «Имэксбанк», в состав которых входит стадион по ул.Маразлиевская, 1/20, состоится 14 октября 2019 года на площадке «Фьост Файнэншиал Нетворк Юкрейн» (дочерняя компания FFN). Стартовая цена продажи не изменилась и составит, как и на торгах 10 октября, 733,25 млн грн. Минимальная цена продажи — 366,6 млн грн.

Как сообщалось, стадион «Черноморец» помимо спортивной части включает бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

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Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Как сообщалось, стартовая цена реализации этого пула активов — 733,25 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн). Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на «ProZorro.Продажи» и уже четыре раза через FFN, но к ним так никто и не проявил интереса, что приводит к снижению стоимости, отметили в ФГВФЛ. При этом по сравнению с предыдущими торгами, которые состоялись 26 сентября, цена лота не изменилась.

ФГВФЛ, Черноморец
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