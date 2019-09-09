Эксперт предложил Зеленскому бороться с коррупцией по сингапурскому примеру

Дальнейшие трансформации т.н. группы «Приват» олигарха Коломойского будут наилучшим маркером изменений в стране. А готовность команды нового президента Зеленского следовать сингапурскому подходу, предполагавшему начинать борьбу с коррупцией со своих друзей, станут понятны довольно скоро. Об этом в статье «Группа „Приват“: будем жить по-новому?» для Зеркала Недели говорит директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.



Автор отмечает, что позиции группы «Приват» в топливно-энергетической отрасли с приходом Владимира Зеленского на пост президента окрепли, а доходы — выросли. Он также приводит направления деятельности группы, в которых существуют вызовы для новых властей.

В частности, «Укрнафта», оперативное управление которой сохраняет за собой Коломойский имеет статус крупнейшего должника государственного бюджета.

«В августе 2014-го, в разгар военных действий в Донбассе, „Укрнафта“ неожиданно прекратила вносить рентную плату за добычу нефти и газа — около 1 млрд грн в месяц. К лету 2015 г. долг достиг 8 млрд грн. Параллельно с марта по июль 2015-го из „Укрнафты“ на структуры „Привата“ было выведено до 20 млрд грн.», — напоминает автор, добавляя, что сегодня сумма долга уже превышает 32 млрд грн, а для его погашения с учетом возникающих налоговых обязательств необходимо порядка 40 млрд грн.

В части розничного продажи нефтепродуктов, Куюн указывает на схему с регулярной сменой юрлиц сети АЗС группы, которая является крупнейшей в стране. «Есть мнение, что кутерьма с ротацией преследует две цели: уход от уплаты налогов и избежание преследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведь речь идет о согласованных ценовых действиях огромного числа компаний, к тому же занимающих в отдельных областях коллективное доминирующее положение», — пишет автор, напоминая, что одно из расследований АМКУ так и не было завершено, а одна из фирм-фигурантов (ООО «Болонья Компани») через суд добилась запрета на любые процессуальные действия по этому расследованию.

Наконец, Куюн напоминает, что Украине придется заплатить за рейдерский захват «Укртатнафты» (Кременчугский НПЗ) более 140 млн долларов россиянам. «Было бы справедливо, чтобы эти деньги заплатили „Приват“ и Ярославский как основные устроители этого „праздника“, но что-то подсказывает, что вероятность такого сценария минимальна», — отмечает эксперт.

«С приходом Владимира Зеленского для днепропетровского олигарха наступает тот непривычный момент, когда делать правильные вещи никто не мешает. Готов ли он к паритетному и справедливому управлению предприятиями с государственным участием? Готов ли к погашению долгов перед госкомпаниями и госбюджетом? Будут ли инвестиции в многочисленные ржавеющие заводы в нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслях? Чем займутся „штыки“ Коломойского в парламенте, возглавившие важнейшие комитеты? И стратегия, и отношение к ней новой власти станут понятны довольно скоро. Как и готовность команды Зеленского следовать заветам одного известного сингапурского реформатора, предложившего начинать борьбу с коррупцией со своих друзей», — резюмировал Сергей Куюн.