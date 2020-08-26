Трамп пугает, что в случае победы Байдена Китай завладеет США, а фондовые рынки рухнут

Победа на ноябрьских президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена приведет к тому, что Китай фактически «будет владеть» США, а американские фондовые рынки рухнут. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп.
«Свежая новость: китайские государственные СМИ и лидеры Китая хотят, чтобы Байден победил на „американских выборах“. Если это произойдет (а этого не произойдет), нашей страной будет владеть Китай, и наши устанавливающие рекорды фондовые рынки буквально рухнут!» — написал глава государства в Twitter.
На прошлой неделе Трамп назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми Байден в случае своей победы не сможет быть на равных.
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