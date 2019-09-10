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«Киевстар» выступает против отключения «серах» телефонов по IMEI

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«Киевстар» выступает против отключения «серах» телефонов по IMEI

Вопросами «серого» импорта мобильных терминалов должна заниматься таможня, а не мобильные операторы.

«Что касается IMEI-кодов (международный идентификатор оборудования, IMEI код — Ред.) — мы против того, чтобы отключать абонентов из-за того, что недобросовестный продавец продал ему „серый“ телефон. Борьба с незаконным ввозом и продажами мобильных телефонов — функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать эту работу на телеком-операторов — неправильно», — сказал в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» президент компании «Киевстар» Александр Комаров.

Он также отметил, что для решения проблемы ворованных телефонов существует так называемый «черный список устройств», в который «трубки» попадают по заявлению владельца о краже или утере и после этого не могут больше использоваться в сетях операторов отдельно взятой страны.

В то же время, Комаров подчеркнул, что идентификация абонентов нужна, однако должна проходить последовательно, в несколько этапов, с определенными стимулами для абонентов со стороны операторов и со стороны государства.

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«Идентификация — это, прежде всего, защита самого абонента от того, что кто-то может „увести“ номер и снять деньги с карточки. Почему-то наши люди этого не боятся, они думают о мифической слежке, а не об элементарных принципах безопасности своих средств», — отметил президент «Киевстара».

По его словам, на сегодняшний день в сети «Киевстар» до 15% абонентской базы — идентифицированные клиенты.

Киевстар, IMEI
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