В «Укрбуд» рассказали о причинах падения темпов строительства на рынке жилья Киева

Снижение темпов на некоторых объектах жилого строительства в Киеве связано не только с политической борьбой. Об этом в интервью KV заявил генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода. По его словам, лето для большинства девелоперов оказалось сложным, так как на традиционно низкую активность покупателей в этот раз наложились дополнительные особенности.

— Во-первых, укрепление курса гривны при невозможности снизить цену квадратного метра. У людей сбережения в долларах, и те, кто собирался купить квартиру, ждут его подорожания, — рассказал он. — Во-вторых, не самые лучшие продажи в последние полгода из-за политической ситуации, которая отпугивала многих клиентов. А с выборами в Раду ничего не закончилось — это тенденция продолжилась и летом.

Майборода отметил, что ключевая особенность украинского рынка первичной недвижимости — в строительстве в основном за счет инвесторов, людей, которые покупают квартиры в строящемся доме и таким образом финансируют стройку. Так в Украине за редкими исключениями работает практически весь бизнес в жилом строительстве.

— Если финансирование со стороны инвесторов будет недостаточным, то и высокие темпы работ поддерживать сложнее. Необходимо привлекать резервы, дополнительные средства, увеличивать товарный кредит и так далее. Естественно, это заняло какое-то время, из-за чего и возникло небольшое провисание. Зато параллельно мы смогли провести аудит наших объектов и оптимизировать дальнейшие расходы на строительство, — подчеркнул гендиректор «Укрбуд Девелопмент». — Сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять.

Он добавил, что до конца года «Укрбуд» планирует ввести в эксплуатацию пять новых жилых комплексов в Киеве на 2,5 тысячи квартир. А в первом полугодии 2020-го корпорация нацелена на сдачу еще шести объектов.