США отправили в Украину экспертов, которые помогут стране перезимовать

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию для помощи в разработке плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

«В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации Президента Зеленского, Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020», — говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России.

Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии, сообщили в посольстве.