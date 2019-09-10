В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция «Голос») заявляет, что в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава Центральной избирательной комиссии.

«Не знаю, зарегистрировано ли (представление — Ред.), но оно уже поступило. Но поскольку Комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Ред.) собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано», — сказал Юрчишин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома. «Насколько у меня была информация — полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК», — сказал Юрчишин.

Он добавил, что членов профильного комитета в оперативном порядке собирают на заседание «то ли сегодня, то ли завтра».

«Пока что это выглядит достаточно странно, потому что должны быть основания (для досрочного прекращения полномочий всех членов ЦИК — Ред.).

Ранее во вторник ряд украинских СМИ сообщили, что подготовлено и передано в аппарат Рады для регистрации соответствующее представление Зеленского. Формальным поводом, по данным СМИ, для «роспуска ЦИК» в обращении президента указана ситуация, сложившаяся на 198-м избирательном округе Черкасской области, где после иска кандидат от «Слуги народа» Наталии Дьяченко Верховный суд фактически отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.