Болгария на 10 лет запретила въезд российскому бизнесмену, наследившему на Донбассе

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву. Об этом сообщает местное издание Dnes.dir со ссылкой на главного прокурора республики Сотира Цацарова.
Российскому бизнесмену запретили въезд в соответствии с законом об иностранных гражданах. Глава надзорного ведомства пояснил, что Малофеев является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова (его 10 сентября задержали в рамках расследования дела о шпионаже, — Ред.).
По версии прокуратуры Болгарии, Малофеев и экс-директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников через общество «Двуглавый орел» и возглавляемых Малиновым «Русофилов» финансировали проекты, которые реализовывались в Болгарии. Решентикову власти республики запретили въезд днем ранее, 10 сентября.
В рамках расследования дела Малинова в трех городах Болгарии проведено по меньшей мере 11 обысков, изъяты компьютеры и документы, допрошено 15 человек в качестве свидетелей, а также задержано восемь человек.
Константин Малофеев получил известность в 2014 году в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. В частности, его бывшие служащие Александр Бородай и Игорь Стрелков занимали главные позиции в самопровозглашенной Донецкой народной республике, а возглавляемый им благотворительный Фонд Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашенных республик.
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