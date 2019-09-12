Капитализация Apple превысила $1 трлн после представления новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.

К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания из Купертино уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.

Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ в среду. 11 сентября американские фондовые индексы в целом показали рост на фоне решения властей Китая не облагать пошлинами 16 товарных позиций. «Рынок все еще верит, что реальная сделка возможна и все эти движения Белого дома и Китая — это просто тактика переговоров», — заявил Тим Гриски, главный инвестстратег в Inverness Counsel.

10 сентября Apple представила три новые модели iPhone, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У первой модели есть две основные камеры, а Pro оснащен телеобъективом, обычной и ультраширокой камерами.

Помимо этого компания показала iPad седьмого поколения, объявила о создании новой модели часов Apple Watch 5, а также продемонстрировала работу игрового сервиса Apple Arcade. Глава компании Тим Кук рассказал, что с 1 ноября заработает новый видеосервис Apple TV+.

В середине августа Apple уже попадала в тройку рейтинга компаний по уровню капитализации. Она заняла второе место. На первом оказалась Microsoft, а на третьем — Amazon. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), который составлял рейтинг, капитализация Apple к концу марта 2019 года составляла $896 млрд.

При этом в начале августа 2018 года Apple стала самой дорогой компанией мира. Тогда ее капитализация также превысила $1 трлн и составила $1,006 трлн. В дальнейшем ее стоимость снизилась на фоне опасений инвесторов о падении спроса на новые модели iPhone, главный продукт компании.