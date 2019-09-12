Арахамия рассказал, как Зеленский отреагировал на кнопкодавство «слуг народа»

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о реакции президента Владимира Зеленского на факты неперсонального голосования некоторых народных депутатов Украины от фракции «Слуга народа».
Как передает УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты «кнопкодавства», Арахамия, шутя, ответил: «Если пропустить маты — не было».
В то же время он добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться.
Арахамия отметил, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений.
Напомним, что в этом парламенте уже зафиксированы случаи неперсонального голосования со стороны трех народных депутатов — Сергея Литвиненко и Елены Копанчук (фракция «Слуга народа), а также внефракционного народного депутата Александра Ковалёва.
Депутаты от «Слуги народа» извинились за то, что голосовали за своих коллег, и пообещали перечислить месячную зарплату в благотворительные фонды.
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