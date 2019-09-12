Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил, подавших в отставку заместителей главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца.
Как сообщает пресс-служба МВД, из рядов Нацполиции уволен первый заместитель главы Нацполиции — руководитель криминальной полиции Аброськин, заместитель главы — начальник Главного следственного управления Невгада, заместитель главы — начальника Департамента защиты экономики Купранец.
Кроме этого, своим приказом Аваков назначил Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе на должности первого замглавы Нацполиции — руководителя криминальной полиции и замглавы Нацполиции — начальника Главного следственного управления соответственно.
«Заместители главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.
Как сообщалось, Аброськин занимал должность первого замглавы Нацполиции — начальника криминальной полиции с июля 2017 года.
Купранец был замглавы Нацполиции — начальником Департамента защиты экономики Нацполиции с ноября 2016 года.
Невгад был замглавы Нацполиции — начальником Главного следственного управления с сентября 2017 года.
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