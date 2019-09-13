Президент Филиппин предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их. Об этом сообщает в пятницу газета Manila Bulletin.

«Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку — ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования», — заявил филиппинский лидер.

По его словам, коррупция глубоко укоренилась почти в каждом госчиновнике страны. Дутерте пообещал, что тот, кто выстрелит в коррупционера, «не будет отправлен в тюрьму, а будет только серьезно наказан физически».

Президент отметил, что если «случаи взяточничества произойдут в его администрации, то он вызовет коррупционера и позволит обратившемуся с жалобой ударить того по лицу».

Родриго Дутерте до избрания президентом занимал должность мэра города Давао на юге Филиппин. Тогда он стал известен своими резкими высказываниями по поводу путей решения острых проблем страны.

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным полиции, в ходе столкновений были убиты около 5 тыс. человек, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Позиция Дутерте вызвала возмущение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить казни подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебного разбирательства.