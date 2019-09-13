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Зеленский намекнул крупному бизнесу на «другие методы»

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Зеленский намекнул крупному бизнесу на «другие методы»

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил представителям крупного отечественного бизнеса санкциями, если те не будут вкладывать средства в развитие страны.

«Есть трудности в разговоре с крупным бизнесом. Но я уверен, что они нас услышат, а если не услышат, то придется другие методы найти, как с ними разговаривать», — сказал он в пятницу на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

При этом Зеленский считает, что бизнесмены уже готовы изменить свои методы ведения дел, так как, по его словам, страна предоставила им возможности для развития.

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В июне на форуме «Диалог бизнеса и власти» Зеленский уже обращался к представителям крупного бизнеса с просьбой помочь государству в решении социальных проблем. В частности, он призывал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса.

олигархи, Владимир Зеленский
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