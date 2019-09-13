Глава АМКУ сохранил свою должность после встречи с Коломойским, - СМИ

Юрий Терентьев, назначенный председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в мае 2015 года, сохранит свою должность. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на XVI конференции YES в Киеве.
«Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК», — отметил Зеленский.
Такому решению предшествовала встреча Терентьева с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщают СМИ.
«Информатор» пишет, что в начале недели Игорь Коломойский встретился в Офисе Президента с высшим руководством страны, включая самого Президента Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Богдана, главу правительства Алексея Гончарука.
После этой встречи Игорь Коломойский имел еще одну встречу, менее публичную, в одном из киевских ресторанов. Там он вел беседу с главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым.
Как раз послее нее в СМИ появился комментарий Терентьева, где он анонсировал неприятный «сюрприз» Ринату Ахметову (СКМ) и Юрию Косюку (МХП).
«Есть один эпизод по МХП и сейчас, возможно, будет другой. Исследования по этому вопросу на финишной прямой...
Дело касается Corum Group (группа СКМ Рината Ахметова, — ред.). Там размер штрафа не очень большой — около 50 млн гривен. Подробности будут через две недели», — отметил глава АМКУ.
Еще ранее Коломойский заявлял, что все крупные предприятия Украины, включая «АрселлорМиттал Кривой Рог» с иностранными инвестициями — должны быть национализированы. Призывы Коломойского, возможно, так и оставались бы словами, если бы на «АрселлорМиттал Кривой Рог» и МХП не зашли проверки СБУ, с подачи Президента Зеленского.
Для себя же Коломойский просит от Зеленского государственных дотаций, напоминают журналисты. На днях председатель Наблюдательного совета «МАУ» Арон Майберг заявил, что они хотят получить от государства компенсацию за облет РФ. За 2014-2019 года эта сумма составила 216 $млн. По словам Майберга, необходимые для получения компенсации документы уже проходят экспертизу и будут учтены при формировании бюджета страны на 2020 год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016