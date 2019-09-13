Глава АМКУ сохранил свою должность после встречи с Коломойским, - СМИ

Юрий Терентьев, назначенный председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в мае 2015 года, сохранит свою должность. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на XVI конференции YES в Киеве.

«Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК», — отметил Зеленский.

Такому решению предшествовала встреча Терентьева с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщают СМИ.

«Информатор» пишет, что в начале недели Игорь Коломойский встретился в Офисе Президента с высшим руководством страны, включая самого Президента Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Богдана, главу правительства Алексея Гончарука.

После этой встречи Игорь Коломойский имел еще одну встречу, менее публичную, в одном из киевских ресторанов. Там он вел беседу с главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым.

Как раз послее нее в СМИ появился комментарий Терентьева, где он анонсировал неприятный «сюрприз» Ринату Ахметову (СКМ) и Юрию Косюку (МХП).

«Есть один эпизод по МХП и сейчас, возможно, будет другой. Исследования по этому вопросу на финишной прямой...

Дело касается Corum Group (группа СКМ Рината Ахметова, — ред.). Там размер штрафа не очень большой — около 50 млн гривен. Подробности будут через две недели», — отметил глава АМКУ.

Еще ранее Коломойский заявлял, что все крупные предприятия Украины, включая «АрселлорМиттал Кривой Рог» с иностранными инвестициями — должны быть национализированы. Призывы Коломойского, возможно, так и оставались бы словами, если бы на «АрселлорМиттал Кривой Рог» и МХП не зашли проверки СБУ, с подачи Президента Зеленского.

Для себя же Коломойский просит от Зеленского государственных дотаций, напоминают журналисты. На днях председатель Наблюдательного совета «МАУ» Арон Майберг заявил, что они хотят получить от государства компенсацию за облет РФ. За 2014-2019 года эта сумма составила 216 $млн. По словам Майберга, необходимые для получения компенсации документы уже проходят экспертизу и будут учтены при формировании бюджета страны на 2020 год.