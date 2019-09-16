Украина существенно нарастила экспорт зерновых

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 16 сентября экспортировали 11,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 52% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 6,8 миллиона тонн, ячменя — почти 2,5 миллиона тонн, кукурузы — 1,9 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 61,3 тысячи тонн пшеничной муки, что также в полтора раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года.
Напомним, в 2018-2019 МГ аграрии экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.
Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.
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