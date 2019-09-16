Банкиры прогнозируют, что ставки по кредитам бизнесу пока не изменятся

Ставки по кредитам бизнесу до конца текущего года существенно не изменятся, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Полагаю, до конца года ставки по кредитам юрлицам не сильно изменятся», — сказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

По его оценке, динамичное снижение кредитных ставок для юрлиц может начаться в случае существенного замедления темпов инфляции, дальнейшего снижения учетной ставки и, как следствие, уменьшения стоимости фондирования, что станет возможным при ускоренной позитивной динамике роста производства и ВВП.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло также полагает, что ставки по кредитам для бизнеса останутся высокими в текущем году.

«Кредитные ставки украинских банков с отечественным капиталом для юрлиц составляют 20-24%, они несколько ниже у банков с иностранным капиталом и госбанков. Полагаю, до конца года они сохранятся на нынешнем уровне. Более динамичное снижение ставок начнется, когда существенно снизится учетная ставка и, соответственно, снизится стоимость ресурсов», — сказала банкир.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец: «Эффективная кредитная ставка в гривне для бизнеса, которая составляет 15-18% годовых, до конца года существенно не изменится. Она в значительной мере зависит от стоимости и сроков депозитов населения, в меньшей мере — депозитов юридических лиц. Ставки по депозитам существенно не меняются, а депозиты привлекаются в основном на короткие сроки, поэтому кредиты остаются дорогими».

Начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько отметил, что стоимость кредитов зависит от ряда факторов: цена и доступность ресурсов, платежеспособность заемщиков, качество кредитных портфелей банков, правовая защищенность кредиторов, формирующая «плату за риск» в кредитной ставке. «Доля проблемных займов снижается очень медленно и все еще составляет более половины совокупного кредитного портфеля, следовательно, составляющая „платы за риск“ в цене кредитов по-прежнему весома, а кредитные аппетиты банков умеренны. Уверенность банков в защите своих прав как кредиторов также пока оставляет желать лучшего. Соответственно, рассчитывать на существенное оживление и удешевление корпоративного кредитования можно лишь при наличии экономических и правовых условий, обеспечивающих платежеспособный ответственный спрос со стороны заемщиков», — добавил он.

Банкиры полагают, что при низком уровне инфляции планы НБУ по снижению учетной ставки до 8% в четвертом квартале 2021 года являются реалистичными.

«Считаю, что вполне реально, надеюсь, что этого можно будет достигнуть раньше», — сказал Сергей Наумов.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов полагает, что снижение учетной ставки до 8% в 2021 году вполне реалистично при выполнении двух ключевых условий: устойчивого нахождения инфляции в целевом диапазоне 4-6% и сохранения макрофинансовой стабильности. «Однако мы ожидаем, что переход инфляции в целевой диапазон будет чуть более длительным, чем это предусмотрено текущим прогнозом НБУ. В частности, наши ожидания роста индекса потребительских цен в декабре 2019 года составляют 7,4% (текущий показатель равен 8,8%). Соответственно, недавно обнародованный НБУ график снижения учетной ставки в 2020 году может также несколько растянуться во времени», — добавил он.

Галина Хейло считает слишком медленными прогнозируемые темпы снижения учетной ставки: «На мой взгляд, прогнозируется слишком медленное снижение учетной ставки. К тому же этот прогноз ограничен целевым уровнем инфляции. Поскольку инфляция зависит от многих факторов, существует вероятность невыполнения данного прогноза».

Банкиры сомневаются в реальности снижения инфляции до 6,3% к концу года.

«Снижение инфляции до 6,3% к концу года маловероятно. Укрепление гривни пока оказывает незначительное влияние на потребительские цены: так, с начала лета гривня укрепилась более чем на 6%, а потребительские цены в августе по сравнению с маем снизились только 1,4% (в 2018 году — на 0,7%). Восстановление покупательной способности населения также препятствует замедлению роста цен. Осенью инфляция традиционно ускоряется, поэтому ожидания, что с уровня августа в 8,8% г/г инфляция опустится до 6,3%, вряд ли оправдаются», — сказал Приходько.

По оценке Сергея Наумова, инфляция в 2019 году может составить около 7%. «Думаю, показатели инфляции к концу 2019 будут близки к 7%, а если так, то и в следующем году вполне реально достигнуть 5,5%, если, конечно, не будет „черных лебедей“ и экономика продолжит расти, а фискальная политика будет взвешенной», — сказал банкир.