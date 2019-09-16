Войти
Зеленский назвал мир на Донбассе и возврат Крыма своими основными задачами
позиция
Зеленский назвал мир на Донбассе и возврат Крыма своими основными задачами
Разумков обещает новый избирательный кодекс с открытыми списками
официально
Разумков обещает новый избирательный кодекс с открытыми списками

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

Банкиры прогнозируют, что ставки по кредитам бизнесу пока не изменятся

173
Банкиры прогнозируют, что ставки по кредитам бизнесу пока не изменятся

Ставки по кредитам бизнесу до конца текущего года существенно не изменятся, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Полагаю, до конца года ставки по кредитам юрлицам не сильно изменятся», — сказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

По его оценке, динамичное снижение кредитных ставок для юрлиц может начаться в случае существенного замедления темпов инфляции, дальнейшего снижения учетной ставки и, как следствие, уменьшения стоимости фондирования, что станет возможным при ускоренной позитивной динамике роста производства и ВВП.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло также полагает, что ставки по кредитам для бизнеса останутся высокими в текущем году.

«Кредитные ставки украинских банков с отечественным капиталом для юрлиц составляют 20-24%, они несколько ниже у банков с иностранным капиталом и госбанков. Полагаю, до конца года они сохранятся на нынешнем уровне. Более динамичное снижение ставок начнется, когда существенно снизится учетная ставка и, соответственно, снизится стоимость ресурсов», — сказала банкир.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец: «Эффективная кредитная ставка в гривне для бизнеса, которая составляет 15-18% годовых, до конца года существенно не изменится. Она в значительной мере зависит от стоимости и сроков депозитов населения, в меньшей мере — депозитов юридических лиц. Ставки по депозитам существенно не меняются, а депозиты привлекаются в основном на короткие сроки, поэтому кредиты остаются дорогими».

Начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько отметил, что стоимость кредитов зависит от ряда факторов: цена и доступность ресурсов, платежеспособность заемщиков, качество кредитных портфелей банков, правовая защищенность кредиторов, формирующая «плату за риск» в кредитной ставке. «Доля проблемных займов снижается очень медленно и все еще составляет более половины совокупного кредитного портфеля, следовательно, составляющая „платы за риск“ в цене кредитов по-прежнему весома, а кредитные аппетиты банков умеренны. Уверенность банков в защите своих прав как кредиторов также пока оставляет желать лучшего. Соответственно, рассчитывать на существенное оживление и удешевление корпоративного кредитования можно лишь при наличии экономических и правовых условий, обеспечивающих платежеспособный ответственный спрос со стороны заемщиков», — добавил он.

Банкиры полагают, что при низком уровне инфляции планы НБУ по снижению учетной ставки до 8% в четвертом квартале 2021 года являются реалистичными.

«Считаю, что вполне реально, надеюсь, что этого можно будет достигнуть раньше», — сказал Сергей Наумов.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов полагает, что снижение учетной ставки до 8% в 2021 году вполне реалистично при выполнении двух ключевых условий: устойчивого нахождения инфляции в целевом диапазоне 4-6% и сохранения макрофинансовой стабильности. «Однако мы ожидаем, что переход инфляции в целевой диапазон будет чуть более длительным, чем это предусмотрено текущим прогнозом НБУ. В частности, наши ожидания роста индекса потребительских цен в декабре 2019 года составляют 7,4% (текущий показатель равен 8,8%). Соответственно, недавно обнародованный НБУ график снижения учетной ставки в 2020 году может также несколько растянуться во времени», — добавил он.

Галина Хейло считает слишком медленными прогнозируемые темпы снижения учетной ставки: «На мой взгляд, прогнозируется слишком медленное снижение учетной ставки. К тому же этот прогноз ограничен целевым уровнем инфляции. Поскольку инфляция зависит от многих факторов, существует вероятность невыполнения данного прогноза».

Банкиры сомневаются в реальности снижения инфляции до 6,3% к концу года.

«Снижение инфляции до 6,3% к концу года маловероятно. Укрепление гривни пока оказывает незначительное влияние на потребительские цены: так, с начала лета гривня укрепилась более чем на 6%, а потребительские цены в августе по сравнению с маем снизились только 1,4% (в 2018 году — на 0,7%). Восстановление покупательной способности населения также препятствует замедлению роста цен. Осенью инфляция традиционно ускоряется, поэтому ожидания, что с уровня августа в 8,8% г/г инфляция опустится до 6,3%, вряд ли оправдаются», — сказал Приходько.

Читайте также: В Украине уже в ближайшие дни может подорожать бензин и другие нефтепродукты

По оценке Сергея Наумова, инфляция в 2019 году может составить около 7%. «Думаю, показатели инфляции к концу 2019 будут близки к 7%, а если так, то и в следующем году вполне реально достигнуть 5,5%, если, конечно, не будет „черных лебедей“ и экономика продолжит расти, а фискальная политика будет взвешенной», — сказал банкир.

банки, кредиты, ставки
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016