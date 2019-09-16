Стал известно, кто исполнит главную роль в сериале «Шантарам»

Британский актер Чарли Ханнэм исполнит главную роль в сериале «Шантарам» по мотивам одноименного романа Грегори Дэвида Робертса, сообщает в понедельник журнал Variety. Сериал из 10 эпизодов снимет компания Apple, это будет первый международный продукт для Apple TV+.
Сериал «Шантарам» подготовлен компаниями Anonymous Content и Paramount Television. Сценарий напишет Эрик Уоррен Сингер. Он был номинирован на премию «Оскар» за сценарий к фильму «Афера по-американски» (2013).
Ханнэм снимался в сериале «Сыны анархии» (2008-2014), а также в таких фильмах, как «Тихоокеанский рубеж» (2013), «Меч короля Артура» (2017). Кроме того, он исполнил роль в картине «Джентльмены» режиссера Гая Ричи. Выход фильма запланирован на начало 2020 года.
Роман «Шантарам» был издан в 2003 году. Он рассказывает о человеке, который после побега из австралийской тюрьмы оказывается в Индии. Роман переведен на 39 языков.
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