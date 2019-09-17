Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой

Ночной поджог дома бывшего председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой является проявлением криминального давления.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.

«Ночной поджог дома Гонтаревой — недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству», — заявил министр.

Глава МВД добавил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

Ранее Гонтарева сообщила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Как известно, 30 августа Гонтарева сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Кроме этого, в ночь против 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшего главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.