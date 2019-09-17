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Коломойский прокомментировал обвинения иностранного экономиста

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Коломойский прокомментировал обвинения иностранного экономиста
На Форуме YES Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал обвинения старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Коломойского изданию The Page.

Так, Коломойский крайне негативно отозвался о работе внеправительственных организаций США и их эксперте в Украине Андерсе Аслунде.

«Давайте я под запись скажу, что Аслунд — это проститутка, которая берет деньги у других олигархов, в том числе у Ахметова. И с его слов, его менеджеров и шавок поет тут песни. Вот это можете ему передать. Так он не просто проститутка, он еще политическая проститутка», — заявил Коломойский.

Как сообщает «Перша шпальта», ранее на Форуме YES Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского.

«Коломойский и „ПриватБанк“ — ничего там не будет, потому что это будет крестом на всем, что правительство делает по отношению к Западу», — отметил он.

Кроме того, Аслунд отметил, что президент не должен встречаться с Коломойским.

«Президент не должен встречаться с Коломойским. Только в суде можно встречаться с человеком, который украл 5,5 млрд долларов. Почему они его не судят? Почему нет уголовного дела против вора?», — заявил он.

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Atlantic Council, это неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями. В Украине сосредоточена на ряде инициатив, направленных на то, чтобы международное сообщество полностью поддержало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины — в том числе и Крыма.

Игорь Коломойский, Андерс Аслунд
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