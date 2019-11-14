Аналитик Atlantic Council советует инвесторам в Украину дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским

Напряженность между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Украины Владимиром Зеленским возрастает, от исхода этого конфликта зависят отношения с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидания иностранных инвесторов, заявил аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Ситуация между Коломойским и Зеленским — чрезвычайно важное событие, исход которого мы увидим уже очень скоро. Если не в ближайшее время, то через два-три месяца. И от этого зависит и судьба соглашения с МВФ, и ожидания иностранных инвесторов. Я бы не стал инвестировать в Украину до разрешения этой ситуации», — сказал Аслунд в ходе «круглого стола» «Экономическое положение и вызовы в Украине» в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, интервью Коломойского для New York Times является «возмутительным», тем не менее «ставки сделаны».

«Напряженность между Коломойским и Зеленским растет. Я читал вчерашнее возмутительное интервью Коломойского для NYT. Ставки сделаны», — сказал эксперт.