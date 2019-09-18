Падение евробондов связано с действиями олигарха Игоря Коломойского, - эксперты

Специалист отдела долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса считает, что падение евробондов вызвано последними действиями предпринимателя Игоря Коломойского, в частности нападением на Валерию Гонтареву.

Напомним, евбробонды Украины упали во вторник на 1,8-2% несмотря на рост спроса на них ранее. Падение означает, что Украине намного сложнее будет занять деньги на внешних рынках в будущем, те что удастся занять будут стоить государству дороже. Это значит, что придется заплатить больше денег за привлекаемые финансовые ресурсы, это ухудшит макроэкономические показатели. В частности, может отрицательно повлиять на курс гривни ослабив его по отношению к доллару.

По словам Ивана Компана из First Kyiv Investment Club еще одной причиной могли стать жесткие заявления Коломойского направленные против работы представителей западного бизнеса в Украине.

Напомним, ночью с 16 на 17 сентября под Киевом в селе Гореничи был сожжен дом эк-глави Национального банка Валерии Гонтаревой.

«По-сути падение евробондов означает, что Украине перестали доверять. Инвесторы не уверены в завтрашнем дне. Это печальная тенденция. Если так все продлится, у нас будут проблемы с займами и стоимостью кредитов. Деньги для страны подорожают», — заявил Компан.

Как ранее сообщали СМИ, украинские еврооблигации упали на фоне новостей о якобы о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году «ПриватБанка» и поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Вчера, 17 сентября, авторитетное среди инвесторов издание Financial Times написало о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году «ПриватБанка» — бизнесменом Игорем Коломойским. Информацию тут же растиражировали украинские СМИ. В ответ премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг «ПриватБанка», но никаких переговоров ни с кем не ведет.

В конце августа Гонтареву сбил автомобиль в центре Лондона, где она сейчас проживает. А в ночь на 5 сентября машина невестки экс-главы НБУ была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Через неделю обыски прошли в квартире в Киеве, в которой Гонтарева прописана, но в которой не проживает уже более года. Адвокаты и соседи на обыске, во время которого правоохранители выломали дверь квартиры, не присутствовали. Сама ексглава НБУ связывает проблемы, которые у нее возникли, с ситуацией вокруг Приватбанка.