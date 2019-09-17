У Порошенко хотят отобрать монополию на красную ленту

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подало апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева от 3 июля, которым суд удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen, признав за корпорацией Петра Порошенко право интеллектуальной собственности на использование в упаковке тортов красной ленты.

Об этом говорится в решении суда от 11 сентября, передает liga.net.

«Не соглашаясь с указанным решением суда первой инстанции, Министерство обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просит суд отменить решение хозяйственного суда Киева», — сказано в материалах дела.

Согласно принятому ранее в пользу Roshen решению, под действие товарного знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий» подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты, неметаллические ленты, веревки, нитки для обертывания и упаковки и др.

Министерство просит отменить удовлетворения исковых требований Кондитерской корпорации Roshen и взыскать с компании судебные издержки.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 сентября.

Ранее красная лента стала предметом разора между Roshen и конкурентом корпорации — компании «Киевский БКК», который также использовал красную ленту при оформлении тортов. Cуды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года.