Рада определилась с составом новой делегации Украины в ПАСЕ

Верховная Рада определила новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко.

«Определен состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. От „Слуги народа“ — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ — Лёвочкина Юлия; от „Батькивщины“ — Соболев Сергей; от ЕС — Гончаренко Алексей; от „Голоса“ — Василенко Леся; от депутатской группы „За будущее“ — Лубинец Дмитрий», — написал Гончаренко в Фейсбуке во вторник.

Он выразил уверенность, что делегатам удастся «оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины».

По словам нардепа, к работе делегация приступит «с завтрашнего дня».