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В Украине новое руководство Конституционного суда

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В Украине новое руководство Конституционного суда

Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

«... председателем Конституционного суда Украины избран судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный суд Украины уволил председателя Конституционного суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного суда Украины в соответствии с п.4 ч.2 ст.149-1 Конституции Украины на основании подачи ею заявления об отставке», — говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном на сайте суда во вторник вечером.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.6 ст.33 закона «О Конституционном суде Украины» председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.

«Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года», — отмечается в информации.

Также согласно сообщению заместителем председателя КС был избран Сергей Головатый.

Согласно действующему законодательству, зампредседателя КС избирают по предложению председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием.

«Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного суда Украины в феврале 2018г по квоте президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018 г», — отметили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

Конституционный суд, Александр Тупицкий
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Вторник, 17 сентября 2019
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