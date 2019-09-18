Европарламент проголосовал за отсрочку Brexit

Великобритания может вновь отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед Евросоюзом. Об этом говорится в резолюции, одобренной на пленарной сессии Европарламента в среду, передает ТАСС.

Этот документ призван подчеркнуть позицию Евросоюза по ключевым вопросам, касающимся выхода Великобритании из Евросоюза в рамках статьи 50 Лиссабонского договора. За его принятие высказались 544 депутата, против — 126, еще 38 воздержались.

«Европарламент поддержит продление сроков, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора, если будут причины и цель для этого, в частности желание избежать Brexit без сделки, провести парламентские выборы или референдум, отказаться от применения статьи 50 или заключить соглашение об условиях выхода», — заявили авторы доклада, подчеркнув, что это не должно сказаться на функционировании институтов ЕС. Они напомнили, что 9 сентября 2019 года парламент Великобритании принял закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября, при том, что официальная дата выхода на данный момент — 31 октября.

«Европарламент полагает, что в интересах Великобритании, а также ЕС провести Brexit упорядоченным образом, — отмечается в документе. — Ценность Соглашения о выходе из ЕС заключается в юридической определенности для всех, кого затронет эта процедура, а также для максимально возможного обеспечения... „бэкстопа“ на границе с Северной Ирландией, который при отсутствии согласованных решений или рабочей альтернативы защитит соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года — Ред.) и мирный процесс в регионе».

Авторы резолюции подчеркивают, что «бэкстоп» (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) является лишь временной мерой, и ему следует искать альтернативу в виде заключения новых договоренностей и применения современных технологий, которые помогут избежать появления физической границы с Ирландией и дополнительных проверок на ней. Они также настаивают на том, что Соединенное Королевство должно представить соответствующие альтернативы в письменном виде, и выражают сожаление в связи с тем, что этого до сих пор не было сделано. Что касается политической декларации, которая обрисовывает контуры будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, то евродепутаты «демонстрируют желание трансформировать его в документ более формального и юридического характера».

«Новая декларация должна преследовать цель утвердить соглашение о столь тесной ассоциации между Соединенным Королевством и ЕС, что даже при отсутствии альтернативных договоренностей „бэкстоп“ бы не потребовался», — указали депутаты. Они добавили что, при благоприятном исходе, когда сделка между Лондоном и Брюсселем все же будет заключена, переходный период в экономических отношениях должен продлиться до 31 декабря 2020 года.

Депутаты отмечают, что итоговое соглашение должно подразумевать единственно возможный вариант урегулирования финансовых и юридических обязательств Лондона перед Брюсселем. Однако, «в случае выхода без сделки финансовые обязательства Великобритании по-прежнему сохранятся», гласит резолюция.

В ней также отмечается, что никакого переходного периода в экономических отношениях с ЕС при отсутствии полноценного соглашения не будет. «Дальнейшие переговоры [по новому торговому соглашению] после выхода Великобритании из Евросоюза без сделки будут возможны только при условии соблюдения Лондоном своих обязательств и обещаний в отношении прав граждан, финансового урегулирования и Соглашения Страстной пятницы (благодаря которому стало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта — Ред.) по всем пунктам», — указано в документе. Также Европарламент называет своим главным приоритетом сохранение рабочих мест и социальных благ граждан других стран Евросоюза в Великобритании и, наоборот, призывает Брюссель и Лондон обеспечить им определенность с точки зрения юридических вопросов.

Ответственность за жесткий Brexit, в соответствии с принятой позицией депутатов, полностью ляжет на плечи британского правительства. В резолюции подчеркивается, что приостановка работы парламента по решению премьер-министра страны Бориса Джонсона до 14 октября лишь увеличивает вероятность соответствующего исхода.