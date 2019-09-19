На переговорах по газу договорились, что новый контракт на транзит будет основываться на законодательстве ЕС

Прошедшие трехсторонние переговоры (Украина-Россия-ЕК) выявили общее понимание сторон, что новый контракт на транзит российского газа по территории Украины должен основываться на законодательстве ЕС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
«Обе стороны согласились в принципе, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС. Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; „Газпром“ хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях», — сообщается на его странице в Twitter.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель позитивно оценил состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние консультации.
«Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга... Европейская сторона будет сотрудничать и поддерживать Украину по части необходимых действий для сертификации оператора ГТС, российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам», — сказал он в ходе состоявшегося после переговоров общения с журналистами в четверг.
Украина со своей стороны передала дорожную карту отделения от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа и сертификации оператора.
«Украина передала сторонам также проекты договоров об interconnection, а также проект договора о транспортировке. Мы, со своей стороны, максимально активно занимаемся тем, чтобы мы могли с 1 января подписать договора в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством», — сказал он.
В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак также назвал трехсторонние консультации РФ-ЕС-Украина, завершившиеся в Брюсселе, конструктивными. «Консультации прошли очень конструктивно, может, это впервые за многие последние такие консультации», — сказал он. «Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года», — добавил Новак.
Он также сообщил, что Россия на трехсторонней встрече предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
«Они [украинская сторона] взяли наше предложение в работу, они рассматривают и прямые поставки, и реверс. Для них важно понимать объемы и ценовые условия», — отметил он.
Также сообщается, что ЕК, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц.
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