«Нафтогаз» начал импорт электроэнергии из Беларуси

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», входящая в Группу «Нафтогаз», начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
«Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.
Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.
Напомним, что на заседании 18 сентября Рада разрешила импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и России по двусторонним договорам.
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