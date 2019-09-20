«Нафтогаз» начал импорт электроэнергии из Беларуси

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», входящая в Группу «Нафтогаз», начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

«Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.

Напомним, что на заседании 18 сентября Рада разрешила импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и России по двусторонним договорам.