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Строительство Шулявского моста встало после получения 99,5% предоплаты и бегства Микитася из «Укрбуда»

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Строительство Шулявского моста встало после получения 99,5% предоплаты и бегства Микитася из «Укрбуда»

ООО «Северо-украинский строительный альянс» из группы Максима Микитася 16 сентября получило очередной транш 25 млн грн на реконструкцию Шулявского моста. После этого представитель строительного холдинга заявил, что Микитась вообще вышел из строительного бизнеса. А по сообщениям в социальных сетях строительные работы на мосту фактически остановились, сообщают Наші гроші.

По данным системы «007», фирма-застройщик начала получать оплату с 26 июля 2018 года, то есть через месяц после заключения соглашения на реконструкцию стоимостью 598,50 млн грн. В июне 2019 стоимость была уменьшена дополнительным соглашением на стоимость разработки проекта производства работ (ППР) на демонтаж конструкций путепровода и на полный комплекс монтажа пролетных строений путепровода (в т.ч. сборочных и сварочных работ) — до 586,85 млн. грн.

В свою очередь КГГА обратилась в Кабмин за разрешением на 100% предоплату по реконструкции Шулявского моста. И по состоянию на 16 сентября 2019 уже перечислено 583 440 тыс. грн, т.е. 99,5% от стоимости подряда.

Согласно уточненному графику выполнения работ, установка конструкций моста и обустройство четырех съездов должны быть завершены в январе 2020 года.

Вместе с тем, очевидцы сообщают в соцсетях о задержках со строительством в последние недели.

В свою очередь 19 сентября гендиректор корпорации «Укрбуд» Олег Майборода, с которой связано ООО «Северо-украинский строительный альянс», сообщил, что экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса.

«Он не является больше владельцем компании «Укрбуд Девелопмент», которая ведет все объекты жилищного строительства в Киеве и не управляет никакими другими активами «Укрбуда».

Он не сообщил, кто является новым владельцем компании, однако ответил в комментариях, что этот человек ранее не была представителем строительного бизнеса.

Он отметил, что менеджмент компании меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

Максим Микитась в прошлом известный столичный застройщик, который, как фиксировали «Схемы», летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете. Также Виталий Кличко публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитася «Укрбуда» — «Солнечной Ривьеры».

Накануне заявления о выходе Микитась из бизнеса группа оппозиционных Кличко депутатов Киевсовета заявила в НАБУ о коррупционных признаки тендера на реконструкцию Шулявского моста.

Напомним, «Северо-украинский строительный альянс» получил подряд на реконструкцию в результате розыгрыша тендера с еще одной связанной с «Укрбудом» фирмой ООО «Спецстрой-плюс». Последняя фирма использовала для участия в торгах документы с признаками фальсификации (слово «Украина» на бланке государственного предприятия, налоговая справка другой фирмы).

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Антимонопольный комитет в мае 2019 оштрафовал на 150 млн грн обе эти фирмы за розыгрыш других тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии в Киеве. В ходе расследования были установлены связи между «Спецстрой-плюсом» и «Северо-украинским стройальянсом».

В день вынесения решения о штрафе в АМКУ несколько сотен строителей устроили митинг в защиту оштрафованных компаний. А сам Максим Микитась в фейсбуке призвал председателя АМКУ Юрия Терентьева выйти к строителям.

Укрбуд, Максим Микитась, Шулявский мост
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